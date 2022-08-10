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Происшествия10 августа 2022 14:31

В Башкирии 16-летняя девушка набросилась с кулаками на пенсионерку, сделавшую ей замечание

Сейчас по факту случившегося полиция проводит проверку
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Неприятная история произошла на днях в Салавате. Там пожилая женщина, устав от шума в подъезде, вышла, чтобы сделать замечание и утихомирить громких подростков. Вот только слушать нравоучения молодые люди не пожелали, а одна из присутствующих девушек и вовсе набросилась на пенсионерку и ударила ее.

В МВД Башкирии подтвердили информацию об инциденте и сообщили, что в обстоятельствах случившегося сейчас разбираются полицейские.

- Утром 7 августа в полицию поступило сообщение от местной жительницы 1957 года рождения. Она пожаловалась на шум со стороны соседей и на то, что ее ударила девушка в подъезде. В ходе проверки было установлено, что 16-летняя девушка в ответ на замечание ударила заявительницу. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе ведомства.