В Башкирии 16-летняя девушка набросилась с кулаками на пенсионерку, сделавшую ей замечание

Фото: Рустем АХУНОВ

Неприятная история произошла на днях в Салавате. Там пожилая женщина, устав от шума в подъезде, вышла, чтобы сделать замечание и утихомирить громких подростков. Вот только слушать нравоучения молодые люди не пожелали, а одна из присутствующих девушек и вовсе набросилась на пенсионерку и ударила ее.

В МВД Башкирии подтвердили информацию об инциденте и сообщили, что в обстоятельствах случившегося сейчас разбираются полицейские.

- Утром 7 августа в полицию поступило сообщение от местной жительницы 1957 года рождения. Она пожаловалась на шум со стороны соседей и на то, что ее ударила девушка в подъезде. В ходе проверки было установлено, что 16-летняя девушка в ответ на замечание ударила заявительницу. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе ведомства.