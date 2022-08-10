Фото: vk.com/hcsalavat

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в предстоящем турнире сменит цвет своей формы. Об этом рассказала пресс-служба команды на официальной страниц в социальных сетях.

Сообщается, в грядущем предсезонном турнире Кубка Башкории «салаватовцы» сыграют в необычных для современного болельщика цветах.

– Лето – время экспериментов, а мы решили удивить расцветкой игровой формы. За основу был взят комплект формы образца 1975-го года. В год, когда за команду играли легенды клуба и, в частности, недавний юбиляр Рафаил Ишматов, – сообщается в публикации.

Пресс-служба клуба обещает, ближайшие три матча все запомнят не только из-за яркой игры.