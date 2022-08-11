В Уфе торговец спаивает «фанфуриками» маргиналов, которые пугают жителей домов

Такую картину жильцы окружающих домов вынуждены наблюдать круглые сутки. Фото: соцсети

С неожиданной проблемой столкнулись жители улицы Айской в Уфе: в одном из круглосуточных киосков напротив остановки стали продавать «фанфурики» с паленым алкоголем, из-за чего во дворах и на остановке стали постоянно собираться маргинальные личности. Из-за криков по ночам не могут уснуть дети, а некоторым просто страшно ходить мимо пьяных людей.

- Весь сброд, алкоголики теперь тут попрошайничают! Везде мусор от них, спят в кустах под нашими окнами, там же справляют нужду. Постоянные драки! Участковый и полиция даже не пытаются навести порядок. Владельца киоска зовут Алладин, он лично продает!!! Мы устали от этого сброда, помогите нам, пожалуйста! – умоляют местные жители.

В ответ на жалобу комментаторы в соцсетях посоветовали недовольным жильцам обратиться с Роспотребнадзор, который проверил бы киоск – в частности, правила продажи алкоголя. Ну а заодно – обратиться в прокуратуру с жалобой на бездействие участкового.

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