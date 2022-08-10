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В Башкирии прокуратура проверит цены на школьные товары. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Правоохранители проведут ряд мероприятий с целью выявить и пресечь факты необоснованного роста стоимости школьной формы и канцелярских товаров.

О подобных случаях жители могут сообщить в местное отделение прокуратуры. Исходя из результатов рассмотрения данных фактов, будет решаться вопрос принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, недавно депутаты Башкирии после жалоб граждан заявили, что проведут мониторинг цен на школьные товары. Как отметил председатель Курултая Константин Толкачев, в случае, если в ходе мониторинга обнаружатся факты накрутки цен, властями будут приняты все необходимые меры.