В Башкирии пройдут дожди и грозы, но жара сохранится

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 11 августа, в Башкирии ожидаются дожди и грозы, хотя жара никуда не денется. Это следует из прогноза, который опубликовали сотрудники пресс-службы республиканского МЧС.

Жителей региона ждет облачная погода с прояснениями. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди и грозы, но на юго-востоке республики осадков не предвидится. Ночью будет слабый неустойчивый ветер, днем – северо-западный 5-10 метров в секунду, во время грозу он усилится до 15-20 метров в секунду.

Грядущей ночью будет прохладно, температура составит +14,+19°, на востоке до +9°. Днем вновь установится жаркая погода – +26,+31°, на севере до +21°.

Автолюбителям ночью и утром следует быть внимательнее, поскольку ожидается туман, и видимость составит менее 500 метров. Также сотрудники МЧС прогнозируют по республике чрезвычайная пожароопасность.