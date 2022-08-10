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Происшествия10 августа 2022 9:02

Под Уфой в массовом ДТП с пятью машинами пострадал водитель

Инцидент случился на трассе Уфа – Оренбург
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера около полудня, 9 августа, недалеко от Уфы произошла авария, в которой столкнулись пять машин. О происшествии рассказала пресс-служба Госавтоинспекции башкирской столицы.

Сообщается, что водитель грузовика Volvo FM, двигаясь в сторону села Локотки, врезался Lada Granta. Далее начался цепочка из столкновений, в которой были также повреждены автомобили ГАЗ-3302, Citroen C3 и еще одна «Гранта».

В результате произошедшего получил травмы водитель «Лады». Ему была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой.

В настоящее время по факту произошедшей аварии ведется разбирательство.