Под Уфой в массовом ДТП с пятью машинами пострадал водитель

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера около полудня, 9 августа, недалеко от Уфы произошла авария, в которой столкнулись пять машин. О происшествии рассказала пресс-служба Госавтоинспекции башкирской столицы.

Сообщается, что водитель грузовика Volvo FM, двигаясь в сторону села Локотки, врезался Lada Granta. Далее начался цепочка из столкновений, в которой были также повреждены автомобили ГАЗ-3302, Citroen C3 и еще одна «Гранта».

В результате произошедшего получил травмы водитель «Лады». Ему была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой.

В настоящее время по факту произошедшей аварии ведется разбирательство.