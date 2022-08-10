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Происшествия10 августа 2022 8:10

В Уфе бизнесвумен похитила из госбюджета 5 млн рублей

Женщина обманом получила деньги на развитие предпринимательской деятельности
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе предстанет перед судом бизнесвумен, которая похитила из государственного бюджета пять миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следователей, директриса нескольких фирм решила принять участие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан». Женнщина оформила подложные документы о приобретении возглавляемыми ею юрлицами хлебопекарного-поварского и швейного оборудования по лизинговым договорам.

На этом основании предпринимательница получила от регионального Минэкономразвития грант на пять миллионов рублей. Чтобы сокрыть факт хищения бизнесмен предоставила несоответствующие действительности об использовании полученных денег на покупку оборудования.

Прокуратура Кировского района г. Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы.

Предпринимательница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей за мошенничество, она свою вину не признала. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, уголовное направлено в суд.