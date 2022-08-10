20-метровую стелу за 95 миллионов рублей на въезде в Уфу начнут строить уже в 2022 году

20-метровая стела «Уфа – Город трудовой доблести» на въезде в город обойдется республике в 95 миллионов рублей.

Напомним, что в июле 2020 года Уфа официально стала «городом трудовой доблести». Это означает, что в период Великой Отечественной войны столица Башкирии оказала существенный вклад в победу над нацистами. Память об этом решили увековечить в памятнике в парке у южного въезда в столицу. Комплекс обойдется республике в 95 миллионов рублей.

10 августа специальная комиссия прекратили принимать заявки от компаний, которые возьмутся за строительство стелы. В документации указывается высота самой стелы – чуть больше 20 метров. Помимо самого памятника, строители должны будут облагородить территорию вокруг него. Находиться комплекс будет у южного въезда в город – на пересечении улиц Сочинской, Набережной и проспекта Салавата Юлаева.

Согласно документации, к строительству рабочие должны будут приступить не позднее 30 ноября 2022 года.