Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Сегодня, 10 августа, в Уфе возобновили работу магазины H&M. Два филиала открылись в торговых центрах «Мега» и «Планета».

Недавно шведская компания решила остановить свой бизнес в России. Тем не менее, ее представители заявили, что в течение августа по стране поэтапно откроются точки для реализации оставшегося товара.

– Мы планируем временно открыть все магазины H&M и H&M Home. Магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана, – сообщила компания.

Онлайн-магазин H&M, как сообщается, работу не возобновит. Приобрести наши можно будет только в физических магазинах.