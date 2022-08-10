В Уфе 25-летний аферист лишил 22 пенсионеров более миллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе задержан мошенника, который работал по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Одной из жертв злоумышленника стала 72-летняя женщина. Ей позвонил человек, представившимися следователем, и сообщил, что ее внучка угодила в ДТП, в результате которого пострадали люди. Неизвестный предложил прекратить уголовное дело в обмен на денежное вознаграждение, и пенсионерка согласилась. Спустя время к ней заехал курьер, которому она передала 130 тысяч рублей. Только после этого женщина решила связаться с родственниками и узнала, что внучка ни в какую аварию не попадала.

Преступник оказался 25-летний уфимец. Выяснилось, что ранее он уже был судим и в общей сложности совершил 22 подобных мошенничеств. Общий ущерб потерпевшим составил более одного миллиона рублей.

По фактам данных инцидентов возбуждены уголовные дела по статьям за мошенничество. Подозреваемому уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Расследование все еще продолжается.