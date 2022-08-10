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Общество10 августа 2022 6:16

В Уфе суд рассматривает дела о взятках хоккеистов «Салавата Юлаева» Сулейманова, Воробьева и Лукина

Спортсменов подозревают в получении нелегальной отсрочки от армии
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 10 августа, в Ленинском районном суде Уфы рассматривают дела о даче взятки тремя воспитанниками «Салавата Юлаева».

Напомним, скандалы, связанные с хоккеистами «Салавата Юлаева», начались в начале июля. В Санкт-Петербурге задержали и отправили в военкомат вратаря сборной России и ЦСКА Ивана Федотова. По одной из версий, уфимец Фарит Самигуллин мог помочь голкиперу получить отсрочку от службы армии. Вскоре в неприятную историю втянули и Кирилла Капризова, тот тоже играл за уфимский клуб в сезоне КХЛ 2016/2017.

Накануне в Ленинском районном суде Уфы сообщили о том, что к ним поступили дела еще трех воспитанников «Салавата Юлаева» - вратаря Анвара Сулейманова, и форвардов Михаила Васильева и Владислава Лукина. Молодых людей подозревают в даче крупной взятки. Возможно, что эти хоккеисты также могли получить отсрочку с помощью Самигуллина.