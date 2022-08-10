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Происшествия10 августа 2022 5:32

В Башкирии на диком пляже утонула 57-летняя женщина

ЧП случилось в городе Дюртюли
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В башкирском городе Дюртюли в реке утонула 57-летняя женщина. О трагедии рассказали сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

Инцидент случился на реке Белая на диком пляже. Тело женщины из воды достали очевидцы, после чего труп передали полицейским.

В настоящее время по факту произошедшего проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, недавно в Уфе утонул 30-летний мужчина, который на спор решил переплыть озеро. Все произошло вчера около 16.30 на озере Теплое на одном из сбросных каналов, необорудованном для купания.