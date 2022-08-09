Кубок Республики Башкортостан - на башкирском языке

Долгожданное возвращение любимого турнира уже скоро. Не пропустите главное событие хоккейного лета – «Кубок Республики Башкортостан». Традиционные предсезонные соревнования уже больше 20 лет собирают лучшие клубы страны. В гости к уфимскому «Салавату» приедут гранды Западной конференции: «Локомотив» из Ярославля, «Северсталь» из Череповца и «Динамо» из Москвы. Матчи турнира будет транслировать БСТ. Комментаторы - Артем Кочешев и Никита Маврин. Спортивная редакция БСТ с нетерпением ждет старта Кубка РБ.

-Наконец-то хоккей возвращается! Предсезонный турнир – это разминка и для нас, телевизионщиков, журналистов, комментаторов. Мы тоже разогреваемся перед играми КХЛ. Да и болельщики ждут игры с нетерпением. Разве не счастье спрятаться от знойной жары в прохладной арене, да еще и лицезреть в деле любимую команду, наслаждаться хоккеем?! Я вижу одни плюсы!!!» - говорит руководитель отдела спортивных программ БСТ Роза Хабибуллина.

ГУП ТРК «Башкортостан» РБ планирует и трансляцию игр Кубка Республики Башкортостан на башкирском языке – на телеканале «Курай». Хоккей на башкирском – интересный проект в плане развития родного языка, считают на БСТ. Как известно, в прошлые сезоны канал уже практиковал комментирование на башкирском, переведены спортивные термины, разработан «хоккейный словарь».

«Комментирование хоккея для меня - это драйв, азарт, полное погружение в спорт. Я уже попробовал себя в новом амплуа. Понравилось. Кубок РБ мы будем комментировать с Рамилем Урманшиным – у него тоже есть опыт работы на трансляциях», - говорит журналист БСТ Наиль Юнусов.

Итак, БСТ и Курай покажут игры Кубка 10 и 11 августа в 18:55, 13 августа в 16:55 в прямом эфире. Зрители смогут посмотреть башкирскую версию в 23.00 и в повторе на БСТ.