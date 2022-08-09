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Происшествия9 августа 2022 16:57

В Башкирии во дворе рядом с детской площадкой взорвался газовый баллон

Инцидент попал на камеру домофона
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: скрин видео с камеры "Уфанет"

Фото: скрин видео с камеры "Уфанет"

Сегодня в Стерлитамаке во дворе многоэтажки на улице Хвойной взорвался газовый баллон. Как сообщает телеканал UTV, баллон находился в багажнике автомобиля Niva, припаркованного рядом с детской площадкой. Момент ЧП попал на камеру домофона.

Как сообщают местные жители, в момент взрыва на качелях сидел маленький ребенок. К счастью, малыш только сильно напугался, но не пострадал, хотя части автомобиля разлетелись по всему двору. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы.