ДТП под Уфой, где полицейский сбил ребенка и скрылся, заинтересовались следователи

Фото: Рустем АХУНОВ

В региональном Следственном комитете заявили ходатайство о передаче материалов уголовного дела по ДТП с участием полицейского и ребенка из органов внутренних дел в их ведомство.

Напомним, речь идет об аварии в Нагаево, в которой пострадал подросток. Водитель Chevrolet Niva сбил 15-летнего мальчика, идущего по обочине вдоль дороги, но не остановился, а напротив прибавил газу и скрылся с места ДТП. Подросток получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации. Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился полицейский. Сейчас сыщики намерены тщательно изучить все обстоятельства случившегося и после проверки принять процессуальное решение.