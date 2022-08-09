В Башкирии недоношенного новорожденного эвакуировали на вертолете в Уфу

Сейчас младенца выхаживают врачи РДКБ в Уфе Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня благодаря санавиации в Башкирии удалось спасти жизнь недоношенного новорожденного младенца с критически низкой массой тела. Как рассказали в региональном Минздраве, у жительницы села Куяново, находящейся на 31 неделе беременности, неожиданно началась отслойка плаценты (серьезное состояние с угрозой жизни матери и ребенка – Ред.). на скорой женщину доставили в роддом Нефтекамска. Чтобы спасти маму и малыша врачи приняли решение провести экстренное кесарево сечение. В итоге на свет появился малыш весом всего 1630 граммов. После консилиума врачи приняли решение доставить новорожденного младенца на вертолете в Уфу, где есть необходимое оборудование для выхаживания недоношенных детей. Время транспортировки из Нефтекамска в Уфу заняло всего 40 минут.

- Сейчас ребенок находятся под присмотром специалистов РДКБ, а состояние здоровья мамы - под контролем врачей акушеров-гинекологов Нефтекамского роддома. Чуть позже она присоединится к своему малышу, - рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.