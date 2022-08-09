Экс-главу башкирского лесхоза осудили за незаконную вырубку леса на сумму более 6 млн рублей

Впрочем, суд приговорил мужчину только к условному сроку Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Башкирии суд вынес приговор в отношении экс-главы Баймакского лесного хозяйства. Мужчину признали виновным в незаконной вырубке леса в особо крупном размере, кроме того, он садился за руль своего автомобиля пьяным.

Во время заседания суда выяснилось, что с 2017 по 2018 годы подсудимый, используя свое служебное положение, присвоил себе 5 лесных участков и начал там вырубать деревья. Кроме того, он поручил своим подчиненным валить лес на одной из делянок, хотя и все сроки договоров уже истекли. В итоге незаконной вырубке подверглось более 712 кубометров леса, а общий ущерб лесному фонду России составил более 6 млн рублей.

Также делец засветился в неприятной истории, когда в мае 2020 года сел за руль пьяным, после чего был остановлен сотрудниками ДПС.

В итоге сам подсудимый свою вину признавать категорически отказался. Впрочем, от ареста на имущество ему уйти не удалось.

- Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а также удовлетворил иск прокурора, взыскав сумму причиненного ущерба, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.