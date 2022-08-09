Глава Башкирии Радий Хабиров навестил добровольцев батальона Достовалова

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Глава Башкирии Радий Хабиров навестил добровольцев батальона имени Александра Достовалова. Об этом руководитель республики рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

С небольшой делегацией из Башкортостана мы здесь. Этот батальон так же, как и батальон им. Шаймуратова, военные командиры хвалят. Горжусь! – написал Хабиров.

Напомним, на прошлой неделе шлава Башкирии Радий Хабиров навестил добровольцев батальона мотострелкового батальона имени генерала Минигали Шаймуратова. Руководитель республики понаблюдал за подготовкой бойцов и пожелал им удачи.