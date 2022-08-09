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Общество9 августа 2022 13:48

Глава Башкирии Радий Хабиров навестил добровольцев батальона Достовалова

Руководитель республики отправился к ним на место боевого слаживания
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров навестил добровольцев батальона имени Александра Достовалова. Об этом руководитель республики рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

С небольшой делегацией из Башкортостана мы здесь. Этот батальон так же, как и батальон им. Шаймуратова, военные командиры хвалят. Горжусь! – написал Хабиров.

Напомним, на прошлой неделе шлава Башкирии Радий Хабиров навестил добровольцев батальона мотострелкового батальона имени генерала Минигали Шаймуратова. Руководитель республики понаблюдал за подготовкой бойцов и пожелал им удачи.