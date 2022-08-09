В Башкирии число заболевших COVID-19 приблизилось к 293 тыс человек

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В Башкирии число заболевших коронавирусом приблизилось 293 тысячам человек. Это следует из предоставленных Минздравом данных.

За минувший день ковидом заболело 119 человек. В общей сложности за все время пандемии инфекцию диагностировали 292 951 пациенту.

В настоящее время в медицинских учреждениях республики от коронавируса лечатся 155 человек. Из них находится в тяжелом состоянии десять граждан, на ИВЛ – один. Проходят лечение на дому 561 пациент.

Выписалось с выздоровлением за прошедшие 24 часа 135 человек, за все время – 286 457.

К сожалению, сегодня впервые за несколько дней обновилась статистика смертей от ковида: коварная болезнь унесла жизнь одного пациента. Всего из-за ковида умерло 5 778 жителей Башкирии.

В республике продолжается прививочная кампания. За минувшие 24 часа первый компонент вакцины получило 8 169 человек (всего – 3 050 799), второй – 4 908 (2 820 744).