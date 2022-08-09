Путин объявил благодарность медикам из Башкирии за борьбу с COVID-19

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин объявил благодарность медикам из Башкирии за борьбу с корнавирусом. Распоряжение поощрить специалистов за проявленный профессионализм было опубликовано на портале правовой информации.

Первый заместитель министра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин, старшая медсестра центральной городской больницы Сибая Зифа Галлямова доценты БГМУ Андрей Какаулин и Лиана Шайхуллина были удостоены почетной грамотой президента России.

Врачу Калтасинской ЦРБ Далларысе Сафиной, врачу Бирской ЦРБ Оксане Вансковой-Ахметшиной, медсестре поликлиники Кигинской ЦРБ Жамгие Саматовой была объявлена благодарность президента.

С полным списком удостоенных наград республиканских медико можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в Башкирии продолжает расти заболеваемость COVID-49. За минувшие сутки заразилось инфекцией 119 человек, и скончался один пациент.