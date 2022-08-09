Проспекты Октября и Салавата Юлаева хотят внести в список самых длинных улиц России

Уфимские проспекты Октября и Салавата Юлаева могут попасть в список самых длинных улиц России.

Дело в том, что, несмотря на свою протяженность (проспект Салавата Юлаева – 7,5 км и Октября – 8,8 км) эти улицы не состоят ни в одном рейтинге самых протяженных улиц в России. Группа уфимцев, не согласных с происходящим, решила исправить эту оплошность.

Сейчас инициативные граждане пишут обращения во всевозможные интернет-справочники с просьбой внести изменения. Такая информация сможет улучшить туристический потенциал башкирской столицы.

В тройку самых длинных улиц России уже давно попадают улицы Вторая продольная в Волгограде (50 км), Варшавское шоссе в Москве (19,5 км) и Софийская в Санкт-Петербурге (18,5). Ближе всего по протяженности к уфимским проспектам находится улицы Семафорная и Профсоюзная в Красноярске и Москве (обе - по 14 км).