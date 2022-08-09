В Уфе из-за ремонта вновь перекроют центральную улицу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе из-за ремонта вновь перекроют улицу в центре. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Речь идет о перекрестке улиц Пушкина и Ленина. Здесь будут проходить прокладке подземной кабельной канализации. В связи этим на территории будет закрыто движения для транспорта с 22:00 11 августа до 06:00 следующего дня.

Власти города в связи грядущими ограничениями рекомендуют планировать свой маршрут движения заранее.

Напомним, вчера стало известно, что в Уфе до конца 2023 года перекроют улицу Армавирская. ограничения связаны с реконструкцией улицы Пугачева.