В Башкирии ожидаются дожди, грозы и шквальный ветер

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 10 августа, в Башкирии пройдут дожди и грозы. Это следует из прогноза, которым поделились сотрудники пресс-службы республиканского МЧС.

В регионе ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, а вот днем в некоторых районах республики пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Ветер будет северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе прогнозируются порывы до 14 метров в секунду.

Ночью будет прохладно, термометры покажут значения в районе +14,+19°, а местами и всего лишь +9°. Днем вновь установится знойная погода, воздух прогреется +27,+32°.

Ночью и утром на региональных шоссе автолюбителям стоит быть осторожными и внимательными, поскольку местами ожидается туман, и видимость менее 500 метров. Кроме всего прочего, МЧС прогнозирует на завтра чрезвычайную пожароопасность.