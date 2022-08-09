В Уфе с травмой головы госпитализировали женщину, которую сбил ВАЗ 2114

Фото: ГИБДД по Уфе

Сегодня ночью, 9 августа, в Советском районе Уфы в ДТП пострадала женщина-пешеход. О происшествии рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария, как сообщается, произошла на улице Революционная около дома №56. 25-летний водитель ВАЗ 2114 наехал на 39-летнюю женщина, которая, по словам сотрудников дорожной полиции, переходила дорогу в неустановленном месте. Пострадавшая получила травму голову, ее госпитализировали в медучреждение.

По факту случившейся аварии правоохранители ведут разбирательство.