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Происшествия9 августа 2022 8:30

В Уфе с травмой головы госпитализировали женщину, которую сбил ВАЗ 2114

Авария случилась в Советском районе
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе

Сегодня ночью, 9 августа, в Советском районе Уфы в ДТП пострадала женщина-пешеход. О происшествии рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария, как сообщается, произошла на улице Революционная около дома №56. 25-летний водитель ВАЗ 2114 наехал на 39-летнюю женщина, которая, по словам сотрудников дорожной полиции, переходила дорогу в неустановленном месте. Пострадавшая получила травму голову, ее госпитализировали в медучреждение.

По факту случившейся аварии правоохранители ведут разбирательство.