В Башкирии риелтор лишила сироту жилья

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В башкирском городе Ишимбай риелтор лишила сироту жилья. О преступлении рассказали сотрудники пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2011 году женщина-риелтор приобрела у неблагополучной семьи две трети доли в двухкомнатной квартире. Оставшаяся часть принадлежала подростку, который в то время был в детском доме. Спустя два года, дождавшись его совершеннолетия, женщина уговорила продать свою долю, взамен пообещав приобрести отдельную комнату в общежитии.

Парень согласился, и сделка была зарегистрирована, однако перед молодым человеком обязательства выполнены не были. Как утверждают правоохранители, деньги, которые женщина получила от реализации доли, «обратила в свою пользу».

Риелтора признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей за мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Женщина не признала свою вину, сейчас она отбывает наказание в колонии за аналогичные мошенничества.

Подсудимой было назначено окончательное наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.