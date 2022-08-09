В Башкирии по вине пьяного водителя пострадала 20-летняя девушка

Фото: ГИБДД по Башкирии

В Буздякском районе Башкирии по вине пьяного водителя пострадала 20-летняя девушка. О происшествии рассказал руководитель региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Инцидент случился на втором километре дороги Буздяк-Казаклар-Кубово. Chevrolet Cruze под управление 25-летнего мужчины улетела в кювет и перевернулась вверх дном. Вследствие произошедшего 20-летняя пассажирка получила различные травмы, ее госпитализировали.

В ходе освидетельствования молодого водителя на состояние алкогольного опьянения, как сообщает глава республиканской дорожной полиции, результат составил 0,490 мг/л.

Сейчас правоохранители ведут по факту произошедшего ДТП разбирательство.