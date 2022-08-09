В Башкирии Lada Priora врезалась в лося: животное погибло, три человека пострадали

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера утром, 8 августа, в Бирском районе Башкирии на 94 километре дороги Уфа-Бирск-Янаул Lada Priora врезалась в лося. Подробности произошедшего рассказала пресс-служба ГИБДД по республике.

Сообщается, что 18-летний водитель «Приоры» ехал в сторону Уфы. Внезапно на проезжую часть выбежал лось, и машина влетела прямо в животное.

В результате произошедшего лось погиб на месте, также пострадали три человека: сам водитель, и две женщины-пассажирки 53 и 79 лет. Всех троих с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.

По факту случившегося ДТП в настоящее время правоохранители ведут разбирательство.