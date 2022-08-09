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Происшествия9 августа 2022 6:29

В Башкирии пьяный водитель «Приоры» , 11 раз превысивший скорость, столкнулся с «Рено»

Инцидент случился на дороге Уфа-Янаул
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера днем, 8 августа, в Благовещенском районе Башкирии пьяный водитель Lada Priora столкнулся с Renault Arkana. Об этом рассказал руководитель республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП случилось на 51 километре дороги Уфа-Янаул. Здесь столкнулись «Приора» под управлением 21-летнего уфимца и «Рено». 57-летний водитель иномарки получил вследствие аварии различные травмы, после оказания медпомощи его отпустили домой.

По информации ведомства, молодой житель Уфы в 2022 году 11 раз привлекался к ответственности за превышение скорости. Также сообщается, что в момент ДТП он был пьян.

– Результат освидетельствования составил 0,512 мг/л в выдыхаемом воздухе, – сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

По факту случившегося в настоящее время ведется разбирательство.