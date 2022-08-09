Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе проезд в троллейбусах и трамваях подорожает до 30 рублей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации со ссылкой на Управление инфраструктурой транспорта.

С 16 сентября стоимость проезда, оплаченная наличными или банковской картой, составит 30 рублей (сейчас – 25), а картой «Алга» – 25 рублей (22). Школьникам поездки будут обходиться в 15 рублей (13).

Напомним, стоимость проезда в электротранспорте Уфы повысилась совсем недавно – 1 июля. А в начале лета мэр Ратмир Мавлиев установил максимальные тарифы на троллейбусы и трамваи в башкирской столице.