Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 августа 2022 5:47

В Уфе проезд в троллейбусах и трамваях подорожает до 30 рублей

Цены изменяться уже этой осенью
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе проезд в троллейбусах и трамваях подорожает до 30 рублей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации со ссылкой на Управление инфраструктурой транспорта.

С 16 сентября стоимость проезда, оплаченная наличными или банковской картой, составит 30 рублей (сейчас – 25), а картой «Алга» – 25 рублей (22). Школьникам поездки будут обходиться в 15 рублей (13).

Напомним, стоимость проезда в электротранспорте Уфы повысилась совсем недавно – 1 июля. А в начале лета мэр Ратмир Мавлиев установил максимальные тарифы на троллейбусы и трамваи в башкирской столице.