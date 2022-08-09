В Башкирии за 2022 год в ДТП погибло уже более 200 человек

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В Башкирии за 2022 год в авариях погибло уже более 200 человек. Об этом на заседании Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения республики сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

В своем выступлении руководитель дорожной полиции доложил, за первые семь мемяцев текущего в Башкирии зафиксировано 1766 ДТП. В ходе инцидентов получили травмы 225 граждан, погиб – 201.

– При этом, рост аварийности зафиксирован в Бакалинском, Благоварском, Дюртюлинском, Илишевском, Караидельском, Мишкинском, Нуримановском, Стерлитамакском, Чекмагушевском, Чишминских районах, – отметил Севастьянов.

Также глава дорожной полиции добавил, что в 235 авариях погибло восемь детей. В 50% случаев несовершеннолетние, по его словам, получили летальные увечья, будучи пассажирами.