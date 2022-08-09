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Происшествия9 августа 2022 4:17

Житель Башкирии утонул в городском пруду

Мужчина пренебрег запретом купания
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Личность погибшего сейчас устанавливается

Личность погибшего сейчас устанавливается

Фото: Влад КОМЯКОВ

Днем 8 августа в Башкирии произошло очередное трагическое событие на водоеме. В МЧС республики рассказали, что в городском пруду в Учалах утонул мужчина. Он нарушил требования о том, что купаться нельзя, залез в водоем и утонул.

Погибшего из воды вытащили очевидцы. Они передали тело сотрудникам правоохранительных органов. Личность погибшего сейчас устанавливается. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Стоит еще раз отметить, что место, где утонул мужчина, для купания не оборудовано, аншлаги о запрете купания установлены. Не пренебрегайте ими.

Напомним, похожий случай произошел в субботу, 6 августа, в Уфе. Здесь в озере Солдатском, что в парке Якутова, утонул мужчина на глазах у прохожих. Купаться в водоеме тоже было запрещено.