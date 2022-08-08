Власти Башкирии рассказали, когда начнется отопительный сезон в 2022 году

В теории, тепло в домах уже может появиться в середине сентября, однако все будет зависеть от погодных условий. Фото: Светлана Макеева

На оперативном совещании сегодня, 8 августа, Радий Хабиров поручил министерство ЖКХ готовиться к отопительному сезону уже сейчас.

- У нас в сентябре иногда так ударяет. Так что, будьте готовы, - сказал глава.

Согласно распоряжению правительства РБ, до 25 августа должен быть утвержден график заполнения систем отопления химически очищенной водой. А системы отопления заполнят водой к 10 сентября.

- К 15 сентября нужно быть готовыми к подаче тепла, - сказала исполняющий обязанности министра ЖКХ Ирина Голованова.

В теории, тепло в домах уже может появиться в середине сентября, однако все будет зависеть от погодных условий.