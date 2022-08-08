В Уфе соцработники помогают 79-летней бабушке с непростой судьбой

Бабушка последние 2 года уже не встает с постели, и ее приходится навещать два раза за сутки – приготовить, покормить, помыть и переодеть.

В столице Башкирии волонтеры и соцработники помогают 79-летней Антонине Кирчановой, которая на старости лет осталась совершенно одна. Сначала она похоронила дочь – та выпала в окно, когда мыла его, потом в аварии разбился внук, пишет «Молодежная газета». Поначалу пожилой женщине помогали невеста внука и подруга, однако, когда начались проблемы со здоровьем, пришлось обратиться к соцработникам АНО ЦСОН «Родник».

Изданию они рассказали, что у уфимки маленькая пенсия, и ей помогают бесплатно. Бабушка последние 2 года уже не встает с постели, и ее приходится навещать два раза за сутки – приготовить, покормить, помыть и переодеть.

- На ее содержание требуется много средств: памперсы, пеленки, средства ухода, продукты и лекарства. Пенсии катастрофически не хватает даже на самое необходимое, не говоря уже про оплату коммунальных счетов. Подруга бабушки, периодически навещавшая ее, два года назад умерла. Невеста внука помогала, сколько могла, но у нее своя жизнь и свои проблемы. Поэтому мы приняли решение обратиться в благотворительный фонд «Дорогие мои старики», чтобы они помогли ее устроить в платное паллиативное отделение Дома престарелых, - рассказала директор АНО ЦСОН «Родник» Альфия Уметбаева газете.

Если вы желаете помочь бабушке, это можно сделать:

- через кнопку «Помочь» на сайте благотворительного фонда «Дорогие мои старики» www.rb-starikam.ru.

- или на карту СберБанка 5336 6901 5062 6135 Сергей Владимирович О. директор фонда АНО «Дорогие мои старики».