Вандалом, испортившим объекты в парке Победы в Башкирии, заинтересовался следком

Вандалом оказался ранее судимый 40-летний местный житель. На него завели уголовное дело.

Накануне стало известно, что 7 августа в Ишимбае мужчина устроил погром в парке Победы – он испортил пять гранитных информационных плит, которые установлены возле военной бронетехники. В МВД республики отмечали, что вандалом оказался ранее судимый 40-летний местный житель. На него завели уголовное дело.

В данный момент следователи ходатайствуют о передаче материалов уголовного дела в следственное управление. Правоохранители планируют лично заниматься дальнейшим расследованием дела, устанавливать соучастников и дать происшествию оценку по статье 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России).