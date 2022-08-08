Ушел из жизни экс-зампредседателя парламента Башкирии Алим Ахмадеев

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Ушел из жизни бывший заместитель председателя парламента Башкирии Алим Ахмадеев. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного собрания.

Алим Ахатович – автор более 250 научных трудов. В этом числе различные монографии, учебные пособия и статей. Сфера науки, которой в основном Ахмадеев посвящал свои исследований, – аграрная социология и социология политики парламентаризма.

В период с 1995 по 2003 годы Ахмадеев занимал пост заместителя председателя законодательной Палаты Курултая Башкирии. По словам бывших коллег, усопший внес значительный вклад в развитие регионального законодательства и укрепление государственности.