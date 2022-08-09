Под Уфой неравнодушные люди спасают истощенного стаффордширского терьера

Измученный пес вышел людям, словно умоляя о помощи

Жители садовых товариществ, что рядом с деревней Юматово Уфимского района, спасают измученного и истощенного стаффордширского терьера, который пришел к людям за помощью.

- Он просто пришел к нашему дому и лег возле забора. Очень тяжело дышит, видимо, очень жарко, да и голодал, наверняка, бедняга. Видно, что пес уже немолодой. Хозяина у него нет, ошейника нет, да и бирки, которой клеймят бездомышей, тоже не наблюдается. Очень жаль, если такой красавец погибнет – может, все-таки откликнется добрая душа, которая заберет его к себе? – говорит местная жительница Наталья.

А еще местные подозревают, что собаку могла сбить машина, поэтому из-за внутренних травм она так плохо выглядит. Сейчас пес, немного передохнув, снова куда-то отправился, но садоводы уверены, что далеко он уйти не мог, и поэтому если срочно не отвезти его в ветеринарную клинику, животное попросту может погибнуть.

- Скоро осень. Ему просто не выжить на улице. Такой добрый, ласковый, смышленый пес… Заберите его кто-нибудь, он будет преданным другом, - просят неравнодушные жители СНТ.