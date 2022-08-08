Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 9 августа, в Башкирии ожидается жаркая погода без осадков. Это следует из прогноза, которым поделились сотрудники регионального МЧС.

Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью будет прохладно, температура воздуха составит +13, +18°, в северо-восточных районах республики +8°. Днем же установится знойная погода, столбики термометров поднимутся +28, +33°.

На дорогах Башкирии в грядущие ночь и утро автолюбителям стоит проявлять осторожность, поскольку ожидается туман, и видимость составит 500-1000 метров. Также специалисты МЧС прогнозируют на завтрашний день чрезвычайную пожароопасностью.