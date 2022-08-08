В Уфе водитель Kia Rio наехал во дворе на 6-летнего пешехода

Фото: ГИБДД по Уфе

В вечер прошедшей пятницу, 5 августа, в уфимском микрорайоне Дема водитель иномарки наехал во дворе на 6-летнего пешехода. Детали произошедшего рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Известно, что 31-летний водитель Kia Rio следовал по двору возле дома №1 на улице Новороссийская. В какой-то момент он допустил наезд на 6-летнего ребенка, который перебегал дорогу.

Несовершеннолетний в результате аварии получил травму ноги. Ему оказали помощь медики, и после этого он был отпущен домой.

По фактам ДТП в настоящее время правоохранители ведут административное расследования.