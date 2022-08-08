ФСБ задержала в Башкирии мужчину при попытке дачи крупной взятки

Фото: ФСБ по Башкирии

В башкирском городе Нефтекамск сотрудники ФСБ задержали мужчину при даче крупной взятки. О произошедшем рассказала пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в июле текущего года 36-летний мужчина узнал, что его проверяют на причастность к хищению креплений для рельсовых соединений. Намереваясь избежать правосудия, он встретился с сотрудником ФСБ, который занимался оперативно-розыскными мероприятиями по данному делом, и предложил ему взятку в 200 тысяч рублей, чтобы прекратить действия по отношению к нему.

Сотрудник управления передал детали разговора своему начальству, и при передаче денег житель Нефтекамска был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей за дачу взятки в крупном размере.

Задержанный свою вину не признал, суд по ходатайству следователя избрал ему мера пресечения в виде заключения под стражу.