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Общество8 августа 2022 12:29

В Уфе до конца 2023 года перекроют еще одну улицу

Ограничения связаны с масштабным ремонтом
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе до конца 2023 года перекроют улице Армавирская. Об этом рассказала пресс-служба администрации башкирской столицы.

Как сообщает мэрия, ограничения будут введены с завтрашнего дня. На участке от Зайнаб Биишевой до Пугачева для автомобилей будет закрыт сквозной проезд. Проехать по данной территории смогут только местные жители.

Данные ограничения связаны с реконструкцией улицы Пугачева и строительством улицы генерала Рыленко, а также со строительством транспортной развязки на перекрестке Рыленко, Пугачева и Бородиснкой.