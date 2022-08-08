В Уфе до конца 2023 года перекроют еще одну улицу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе до конца 2023 года перекроют улице Армавирская. Об этом рассказала пресс-служба администрации башкирской столицы.

Как сообщает мэрия, ограничения будут введены с завтрашнего дня. На участке от Зайнаб Биишевой до Пугачева для автомобилей будет закрыт сквозной проезд. Проехать по данной территории смогут только местные жители.

Данные ограничения связаны с реконструкцией улицы Пугачева и строительством улицы генерала Рыленко, а также со строительством транспортной развязки на перекрестке Рыленко, Пугачева и Бородиснкой.