В Уфе водитель Renault Logan сбил во дворе 12-летнего велосипедиста

Фото: ГИБДД по Уфе

В минувшую пятницу, 5 августа, водитель иномарки сбил во дворе подростка-велосипедиста. О происшествии рассказали сотрудники пресс-службы городской ГИБДД.

Инцидент случился напротив дома №148 на проспекте Октября. 45-летний мужчина за рулем Renault Logan во время движения по двору наехал на 12-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

Подросток в результате столкновения получил различные травмы. Специалисты оказали медицинскую помощь, после которой он был отпущен домой.

По факту случившегося в настоящее время ведется административное расследование.