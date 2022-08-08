В Башкирии за сутки COVID-19 обнаружили у 115 человек

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии за сутки коронавирус обнаружили у 115 человек. Это следует из данных предоставленных сотрудниками республиканского Министерства здравоохранения.

За все время пандемии ковидом в республике заразилось 292 832 человека. В настоящее время в ковид-госпиталях региона проходят лечение 148 граждан. Из них в тяжелом состоянии находится девять человек, на ИВЛ – один. Лечится от опасной инфекции на дом 625 пациентов.

Всего в Башкирии выписано одолело COVID-19 286 322 человек, за последние 24 часа – 60. Зарегистрировано смертей от ковида в республике – 5 777, за минувшие сутки – ни одной.

В республике полным ходом идет прививочная кампания. За прошедшие выходные первый компонент вакцины получило 10 372 человека (всего – 3 042 630), вторым – 6 461 (2 815 836).