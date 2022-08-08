В Уфе девушка за рулем LADA Priora сбила 9-летнего самокатчика

Фото: ГИБДД по Уфе

В Уфе девушка за рулем LADA Priora сбила девятилетнего самокатчика. Об этом расскзала пресс-служба ГИБДД башкирской столицы.

ДТП произошло микрорайоне Дема. 28-летняя водитель «Приоры» ехала по улице Ухтомского. Она повернула на Островского и во время совершения маневра наехала на несовершеннолетнего, пересекавшего в этот момент дорогу в неустановленном месте.

Мальчик в результате произошедшего получил различные травмы. После оказанной медиками помощи он был отпущен домой. В настоящее время по факту случившегося ведется административное разбирательство.