В Уфе центральную улицу за 217 млн рублей отремонтирует компания из Омска

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе участок улицы Ленина отремонтируют за 217 миллионов рублей. Согласно информации, опубликованной на портале государственных закупок, работы произведет компания из Омской области «Арт Ремстрой».

Речь идет об участке между Пушкина и Кирова. Согласно документации, подрядчику предстоит заменить тротуарную плитку, организовав устройство бортовых каменей и основания из ПГС. На улице установят 75 опор освещения и 141 дорожный знак, а также нанесут дорожную разметку. Работы будут профинансированы из регионального и муниципального бюджетов.

По контракту ремонт должен завершиться не позже 15 сентября следующего года.