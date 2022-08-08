Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вчера днем, в горах Сочи, от удара молнии погиб житель Уфы. Об этом рассказали корреспонденты «КП-Кубань».

Трагедия случилась на хребте Аибга. Сообщается, что на вершине началась гроза, когда группа туристов спускались по тропе вниз по склону. Во время спуска в 47-летнего уфимца ударила молния.

Отдыхающие и сотрудники пытались помочь мужчине, но все было тщетно, турист скончался прямо на месте.

В настоящее время следователи Краснодарского края устанавливают все обстоятельства случившегося, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

– По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, – сообщила пресс-служба ведомства.