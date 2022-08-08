В Уфе мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с Nissan Qashqai

Фото: ГИБДД по Уфе

В минувшую субботу, 6 августа, в Кировском районе Уфе при столкновении с Nissan Qashqai тяжело пострадал мотоциклист. О случившемся рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Сообщается, что 61-летний водитель «Ниссана» двигаясь по улице Бакалинская, совершил поворот во двор и во время маневра столкнулся с мотоциклом Suzuki GSR-400.

Мотоциклист в результате произошедшего получил тяжелые травмы, его госпитализировали. По факту случившегося правоохранители в настоящее время ведут административное расследование.