В правительстве Башкирии рассказали, почему премьер-министра Назарова не было на важном совещании

Фото: скриншот трансляции оперативного совещания в правительстве Башкирии

Сегодня, 8 августа, в Центре управления республикой прошло традиционное оперативное совещание правительства Башкирии. Оперативку как обычно проводил глава региона Радий Хабиров, но на этот раз на ней отсутствовал председатель республиканского кабмина Андрей Назаров. Обычно он всегда сидит по правую руку от Хабирова, но в этот раз в президиуме присутствовал помимо самого руководителя региона только спикер Курултая Константин Толкачев.

В пресс-службе правительства Башкирии «КП-Уфа» пояснили, что Андрей Назаров отправился в служебную командировку. Куда конкретно с рабочей поездкой отправился премьер-министр регионального правительства, не сообщается.

К слову, в минувшую субботу глава Башкирии Хабиров вместе с чиновниками своей администрации посещал Нефтекамск, где после официальных мероприятий прогулялся по местному рынку. На видео из этой поездки Андрея Назарова также не видно.