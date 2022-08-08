Когда в Башкирии спадет жара и начнутся дожди

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Установившаяся в начале июля в Башкирии жаркая погода в ближайшее время может смениться кратковременными дождями и похолоданием. Такие предварительные данные метеорологов озвучил вице-премьер башкирского правительства, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на оперативно совещании в Белом доме. О погоде речь зашла, поскольку в республике вовсю идет уборка урожая.

- Эта неделя, до конца, пока, предварительно такая же погода, будет достаточно жарко. А со следующей недели начнется понижение температуры и кратковременные дожди. Нам было бы хорошо, если бы как сегодня стояла погода две недели, мы максимально бы все убрали (урожай – Ред.), - заявил Ильшат Фазрахманов.

По данным Башгидрометцентра в ближайшие три дня в республике сохранится жаркая погода, прогнозируются небольшие дожди и грозы.