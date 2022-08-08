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В Уфе дом «Башнефти» признали объектом культурного наследия. Соответствующее постановление Башкультнаследия появилось на официальном портале правовой информации республики.

Здание, расположенное на Пушкина, 95, было возведено в 1954–1958 годах. Территория объекта составляет 2,9 тысяч квадратных метров. Здесь разрешено производить работы по сохранению памятника, а также обеспечивать функционирования здания и поддерживать его инфраструктуры.

Из опубликованного документа также следует, что уничтожать или переделывать какую-либо часть здания запрещено. Также нельзя менять его конфигурацию, организовывать строительство в пределах его территории и размещать отходы.