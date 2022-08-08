В Башкирии возбудили уголовное дело по факту массового мора рыбы в реке Узень

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в реке Узень.

Напомним, что первые сообщения о море рыбы в Аургазинском районе республики появились в начале июля. Местные жители пожаловались, что в реке Узень погибли многие представители фауны водоема. Сельчане посетовали на местных фермеров, которые могли загрязнить реку.

После проверки природоохранной прокуратуры теория местных жителей нашла подтверждение. По данным надзорного ведомства, местная молочная ферма складировала отходы жизнедеятельности скота недалеко от рек Сокат, Кляуле и Узень. В прокуратуре считают, что после нечистоты могли попасть в воду и вызвать мор рыбы.

По факту загрязнения водных объектов было возбуждено уголовное дело. Расследование случая продолжается.